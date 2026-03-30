Calciomercato Juventus | si scalda la pista Bernardo Silva

Sul calciomercato, si intensificano le voci riguardo a un possibile trasferimento di Bernardo Silva, in scadenza di contratto nel giugno 2026 con il Manchester City. Il centrocampista portoghese sta valutando diverse opzioni per la prossima stagione, mentre le trattative con alcune squadre europee sono in corso. La sua decisione finale arriverà nei prossimi mesi.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026, Bernardo Silva è in uscita dal Manchester City e sta cercando una nuova sistemazione. Già da tempo il suo nome è stato accostato a quello della Juventus, e dopo le sue dichiarazioni ai microfoni del podcast ufficiale del club inglese la società e Spalletti pensano al colpo in estate. Tra vita privata e vita calcistica, le parole di Bernardo Silva. Il giocatore portoghese si è aperto sulle sue sensazioni nel vivere a Manchester e nel giocare in una squadra di prestigio come la sua: “Le culture del Portogallo e dell’ Inghilterra sono un po’ diverse, lo stile di vita è diverso. Scherzo sempre dicendo che se il Manchester City fosse un po’ più a sud in Europa, resterei qui a vita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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