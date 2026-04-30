Calciomercato Juventus la dirigenza spinge per prendere Holm con lo sconto Ecco la risposta del Bologna

La Juventus sta cercando di concludere l'acquisto di Holm applicando uno sconto, secondo quanto riferito. La società bianconera ha avviato trattative con il Bologna, che ha risposto alla richiesta di riduzione del prezzo. Le negoziazioni tra le due parti sono in corso, senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo o sui tempi previsti. La trattativa riguarda specificamente l'acquisto del calciatore, senza altre informazioni aggiuntive.