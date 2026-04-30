Calciomercato Juventus la dirigenza spinge per prendere Holm con lo sconto Ecco la risposta del Bologna
La Juventus sta cercando di concludere l'acquisto di Holm applicando uno sconto, secondo quanto riferito. La società bianconera ha avviato trattative con il Bologna, che ha risposto alla richiesta di riduzione del prezzo. Le negoziazioni tra le due parti sono in corso, senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo o sui tempi previsti. La trattativa riguarda specificamente l'acquisto del calciatore, senza altre informazioni aggiuntive.
di Angelo Ciarletta Calciomercato Juventus, la società bianconera è al lavoro per prendere Holm con lo sconto. Ecco la risposta del Bologna. La Juve lavora alla conferma di Emil Holm. Arrivato a Torino lo scorso gennaio, il difensore svedese ha convinto pienamente Luciano Spalletti, che lo considera un profilo ideale per la rosa della prossima stagione. MERCATO JUVE LIVE Come riferito dal Corriere dello Sport, la volontà del club bianconero è chiara: trattenere il calciatore, ma a condizioni diverse rispetto agli accordi iniziali. La società torinese non è infatti intenzionata a versare i 15 milioni di euro originariamente previsti per il riscatto del cartellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve: Ecco il PRIMO ACQUISTO Estivo! La Dirigenza Ha Già DECISO
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