Calciomercato Inter un 2007 del River fa impazzire la dirigenza | ecco chi è e la sua clausola

L'Inter sta seguendo con attenzione il mercato sudamericano e ha messo nel mirino Ian Subiabre, giovane talento argentino nato nel 2007 al River Plate. La società nerazzurra sarebbe interessata a portare il calciatore in Italia e ha già individuato una clausola nel suo contratto. La notizia ha suscitato grande curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Calciomercato Inter. L’ Inter guarda con crescente interesse al mercato sudamericano, mettendo nel mirino uno dei talenti più cristallini dell’Argentina: Ian Subiabre. Il classe 2007 del River Plate sta scalando rapidamente le gerarchie sotto la guida di Coudet, attirando l’attenzione degli osservatori nerazzurri grazie a prestazioni che fondono tecnica e personalità. Nonostante la giovane età, l’esterno offensivo ha già manifestato il desiderio di misurarsi con il calcio europeo, rendendo la sua situazione una delle più monitorate a livello internazionale. Il club argentino è consapevole della vetrina globale in cui si trova il suo “gioiello”, ma non intende fare sconti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Calciomercato Inter, per la difesa spunta Potulski! Ecco chi è il classe 2007Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Calciomercato Inter, Ausilio guarda in casa River Plate: talento classe 2007 nel mirino! I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, occhi in casa River Plate: Ausilio piomba su Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007 Il mercato... Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Discussioni sull' argomento Calciomercato Inter – Ausilio accelera col Sassuolo: doppio colpo?; Il Chelsea rinnova un suo fedelissimo fino al 2032; Inter-Atalanta pronostico e quote, la chicca sul match; Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!. Calciomercato InterTutte le notizie e gli aggiornamenti sul calciomercato dell'Inter. Resta aggiornato su acquisti, cessioni, prestiti e trattative in corso ... tuttosport.com #Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com