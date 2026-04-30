Calciomercato Juve Simeone ha le idee chiare su Nico Gonzalez Le news sul futuro dell’argentino

Sul calciomercato della Juventus, si parla di Nico Gonzalez e del suo possibile trasferimento. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha manifestato una posizione precisa riguardo all’attaccante argentino. Le ultime notizie forniscono aggiornamenti sul futuro del giocatore, senza ulteriori dettagli su trattative o offerte ufficiali. La situazione resta sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori, con diverse ipotesi che circolano nelle fonti di mercato.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, il Cholo Simeone ha le idee chiare su Nico Gonzalez. Vediamo le ultime news sul futuro dell’attaccante argentino. La Juve osserva con attenzione l’evoluzione della situazione legata a Nico Gonzalez. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, il futuro del calciatore è diventato una delle grandi incognite del prossimo mercato estivo. MERCATO JUVE LIVE L’ultimo infortunio, che lo terrà lontano dai campi per le prossime settimane, ha cambiato le carte in tavola: l’Atletico Madrid non è più obbligato a esercitare il riscatto. Spetterà ora alla dirigenza bianconera capire come muoversi. Sebbene Diego Simeone apprezzi le doti dell’ex Fiorentina, i continui acciacchi fisici ne stanno minando la continuità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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