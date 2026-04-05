Castro alla Juve il giocatore apre ai bianconeri? L’argentino ha le idee molto chiare sul proprio futuro I dettagli

Un nuovo possibile trasferimento si sta delineando nel calcio europeo, con il nome di un centrocampista argentino che sembra avvicinarsi alla Juventus. I dirigenti bianconeri hanno mostrato interesse e continuano a seguire la situazione, mentre il giocatore ha dichiarato di voler concentrarsi esclusivamente sulla stagione in corso. Al momento, non ci sono annunci ufficiali e il centrocampista non ha fornito indicazioni precise sul suo futuro.

di Francesco Spagnolo Castro alla Juve, i bianconeri insistono per l’argentino. Ma il giocatore in questo momento vuole pensare solamente al presente. I dettagli. Il calciomercato italiano è sempre in fermento e, tra i nomi che scaldano le testate sportive, quello del giovane talento argentino del Bologna occupa un posto di rilievo. Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, si racconta a La Gazzetta dello Sport, svelando retroscena sulla sua vita privata, i suoi obiettivi professionali e il legame con la città emiliana. Tuttavia, le voci su un possibile approdo alla Juve continuano a rincorrersi, alimentate dalle prestazioni cristalline mostrate in questa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Castro alla Juve, il giocatore apre ai bianconeri? L’argentino ha le idee molto chiare sul proprio futuro. I dettagli De Bruyne ha le idee chiare sul suo futuroIl futuro del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne tiene in ansia i tifosi partenopei. Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissimeRomagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi... Temi più discussi: Un eroe tedesco ha deciso il suo futuro; Milan all'attacco: Retegui e Castro nel mirino, Kean sullo sfondo. E Allegri accoglie Kostic...; Milan, rivoluzione attacco: c'è anche Castro tra i nomi di Allegri; Idea Santiago Castro per l'attacco del Milan: 2 motivi per cui può essere il rinforzo giusto per Allegri. Castro, anche il Milan si iscrive alla corsa: la Juve è interessataNon solo la Juventus sulle tracce di Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 del Bologna: come riportato dai colleghi di Sky Sport, sul giocatore, nella lista della spesa ... tuttojuve.com Come brilla il diamante Castro. Milan, Juve e le inglesi lo seguono. Per i rossoblù Santi non ha prezzoHa già fatto 11 gol, l’ultimo nella notte storica di Roma: meglio di lui in Italia solo Martinez, Hojlund e Scamacca. Domenica al Dall’Ara gli 007 rossoneri, c’è anche l’Inter. A Casteldebole sono for ... msn.com 32° | Da pochi passi Castro sbaglia il potenziale 0-3 #CremoneseBologna | 0-2 | #WeAreOne x.com Castro: "Milan Non mi va di dire 'resterò qui ancora tanti anni' e fare eventuali figure di chi parla tanto per parlare" Voi lo prendereste #acmilan - facebook.com facebook