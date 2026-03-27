Calciomercato Juve bianconeri sempre vigili su Koné Le novità e gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista del Sassuolo

La Juventus mantiene l'interesse per il centrocampista del Sassuolo, Koné, nel corso del calciomercato. Le fonti indicano che i bianconeri monitorano attentamente la situazione del giocatore canadese, senza ancora aver formalizzato offerte o accordi ufficiali. Si attendono aggiornamenti sulle eventuali trattative tra le due società e sul futuro del calciatore.

Calciomercato Juve, bianconeri sempre vigili su Koné del Sassuolo. Le novità e gli aggiornamenti sul futuro del calciatore canadese. La Juve programma il futuro del proprio centrocampo e mette nel mirino Ismael Koné. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il calciatore è considerato un rinforzo ideale per la prossima stagione, ma l’operazione si preannuncia complessa a causa della fitta concorrenza.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! I bianconeri dovranno infatti fronteggiare il pressing di Inter, Milan e Roma, tutte interessate al canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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