Calciomercato Inter Nico Paz nel mirino dei nerazzurri | il piano per convincere il Real Madrid
L'Inter sta monitorando con attenzione Nico Paz, attaccante del Real Madrid, nel corso del calciomercato. La società nerazzurra ha messo in atto un piano per convincere il club madrileno a cedere il giocatore. La trattativa è in fase di sviluppo e coinvolge diverse strategie per portare l’attaccante argentino in nerazzurro. La decisione finale dipende dagli accordi tra le parti.
Nico Paz Inter, i nerazzurri non hanno perso di vista l’argentino del Como: Marotta punta su questa cosa per anticipare il Real MadridL’interesse dell’Inter per Nico Paz non è certo una novità, ma nelle ultime settimane questo legame sembra aver assunto contorni sempre più concreti.
