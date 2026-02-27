Calciomercato Inter Nico Paz nel mirino dei nerazzurri | il piano per convincere il Real Madrid

L'Inter sta monitorando con attenzione Nico Paz, attaccante del Real Madrid, nel corso del calciomercato. La società nerazzurra ha messo in atto un piano per convincere il club madrileno a cedere il giocatore. La trattativa è in fase di sviluppo e coinvolge diverse strategie per portare l’attaccante argentino in nerazzurro. La decisione finale dipende dagli accordi tra le parti.