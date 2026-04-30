Calciomercato Inter LIVE | Romano parla così di Goretzka e Ederson Resta viva la pista che porta a Diaby

Durante le ultime settimane, sono emerse diverse indiscrezioni sul mercato dei trasferimenti dell'Inter. Un dirigente ha commentato pubblicamente le possibilità di ingaggi per alcuni calciatori, tra cui Goretzka ed Ederson, senza confermarne l'acquisto. Nel frattempo, resta aperta la pista che porta a Diaby, con incontri e trattative in corso che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. La situazione delle trattative è ancora in evoluzione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 30 APRILE Mercato Inter, Romano fa il punto: «Nerazzurri fuori dalla corsa a Goretzka.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Romano parla così di Goretzka e Ederson. Resta viva la pista che porta a Diaby Notizie correlate Mercato Inter, resta viva la pista araba che porta a Diaby: per Chivu è il profilo ideale. I dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, dall’Arabia resta viva l’opzione che porta a Diaby: per Chivu è il profilo perfetto nell’attacco nerazzurro... Leggi anche: Calciomercato Inter, si riapre la pista Diaby? Il nodo è… Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi. Sparito l'audio Ndicka-Bisseck; Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Romano: Akanji-Inter, è fatta. Dumfries cambia ancora agente? La verità. E il Liverpool…. Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Si pensa a Ndicka della Roma, tornato alla ribalta con il caso arbitri per il rigore su Bisseck ... interlive.it Romano: Inter reputa Ederson troppo caro. Goretzka? No, cerca altri profili come…Fabrizio Romano su YouTube fa chiarezza su due nomi accostati all'Inter in chiave mercato: quello di Leon Goretzka e quello di Ederson ... msn.com Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com