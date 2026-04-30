Calciomercato Inter LIVE | Romano parla così di Goretzka e Ederson Resta viva la pista che porta a Diaby

Da internews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le ultime settimane, sono emerse diverse indiscrezioni sul mercato dei trasferimenti dell'Inter. Un dirigente ha commentato pubblicamente le possibilità di ingaggi per alcuni calciatori, tra cui Goretzka ed Ederson, senza confermarne l'acquisto. Nel frattempo, resta aperta la pista che porta a Diaby, con incontri e trattative in corso che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. La situazione delle trattative è ancora in evoluzione.

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