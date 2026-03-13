Calciomercato Inter si riapre la pista Diaby? Il nodo è…

Sul calciomercato dell’Inter si torna a parlare di Diaby, con l’ipotesi di un possibile ritorno alla trattativa. La società nerazzurra sta valutando nuove strategie per rafforzare la squadra e migliorare le proprie possibilità in competizioni nazionali ed europee. La decisione finale dipende da vari fattori, tra cui le opportunità di mercato e le offerte di altri club.

Calciomercato Inter. In casa Inter sta maturando una convinzione sempre più chiara, per restare competitivi ai massimi livelli e fare un salto di qualità anche in Europa serve aggiungere caratteristiche diverse alla rosa attuale. In particolare, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, alla squadra nerazzurra mancano velocità e capacità di saltare l’uomo, qualità che potrebbero cambiare il modo di attaccare della formazione di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno aveva già riflettuto su questo tema durante il mercato della scorsa estate. L’idea era quella di avere a disposizione giocatori capaci di offrire soluzioni tattiche differenti, anche per provare occasionalmente un sistema come il 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una pista definitivamente tramontata, ora torna clamorosamente d'attualità.

