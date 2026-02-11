Calciomercato Inter | si allunga la file per Curtis Jones

Questa mattina si torna a parlare di Curtis Jones, il centrocampista del Liverpool che aveva fatto sognare i tifosi nerazzurri nel finale di mercato. Dopo settimane di trattative, il suo trasferimento sembrava ormai vicino, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. La fila si allunga e ora il club di Milano deve guardarsi intorno per trovare alternative, mentre Jones resta in Premier League.

C'è stato un momento sul finire dell'ultimo calciomercato nel quale il passaggio all'Inter di Curtis Jones è sembrato una probabilità molto vicina al realizzarsi. Alla fine però Arne Slot – il tecnico del Liverpool – ha deciso di non privarsi del centrocampista classe 2001.

La sessione di calciomercato invernale dell'Inter si è conclusa ufficialmente.

Questa mattina alle 23 si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato dell’Inter.

