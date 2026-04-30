Calciomercato Di Marzio su Jackson | Non credo che sia nei piani del Milan

Durante la trasmissione 'Caffè Di Marzio', il giornalista ha commentato la situazione di Nicholas Jackson, indicando che, secondo le sue fonti, il Milan non ha in programma di acquistarlo. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un trasferimento e sull’assenza di trattative ufficiali tra il club rossonero e il giocatore. Nessuna conferma è arrivata da parte del club, né ci sono state comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi.

"Poi c'è Nicolas Jackson che nel Bayern è stato preso in prestito a condizioni un po' particolari l'anno scorso, con un prestito pagato tanto, oltre ai 15 milioni di euro, e un diritto di riscatto sempre molto alto per fare da vice Kane. Adesso tornerà al Chelsea per fine prestito, il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito. In particolare, Di Marzio ha voluto parlare della richiesta monstre del Chelsea: ben 50 milioni di euro per il suo cartellino: .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio su Jackson: “Non credo che sia nei piani del Milan” Notizie correlate Leggi anche: Mercato, Di Marzio su Kean: “Non credo sia al primo posto della lista del Milan” Calciomercato, Kostic sempre nei pensieri del Milan: ecco i piani verso l’estateCalciomercato Milan, a gennaio il Diavolo non si è mosso molto per la prima squadra. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; Genoa, dopo la salvezza il futuro: club al lavoro per la prossima stagione; Calciomercato Milan, Di Marzio: Se Lewandoski non rinnova, Milan e Juventus ci proveranno; Calciomercato, Alajbegovi? vuole la Serie A: svariati club alla finestra. Di Marzio conferma: Contatti proficui e positivi: il Milan è la squadra più vicina a GoretzkaGianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a Caffé Di Marzio, podcast di calciomercato in collaborazione tra lo stesso giornalista e TuttoMercatoWeb, sul ... milannews.it Di Marzio: Il Chelsea chiede 50 milioni per Jackson, cifra non nei piani della JuveNel corso del podcast Caffe Di Marzio, in collaborazione tra TMW e Gianlucadimarzio.com, Gianluca di Marzio fa il punto sul possibile futuro di Nicolas ... tuttojuve.com Escl. - Cambio di agente all’orizzonte per l’esterno offensivo Tommaso #Marras (classe 2004): il gioiellino del #Mantova sarebbe in procinto di passare con l’agenzia CAA Base. #calciomercato x.com Soulé può partire, interessi dalla Premier https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-cessione-soule-premier-league/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook