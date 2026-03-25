Mercato Di Marzio su Kean | Non credo sia al primo posto della lista del Milan

Gianluca Di Marzio ha commentato ai microfoni di Radio Firenze Viola riguardo al possibile trasferimento di Kean. L’esperto di calciomercato ha dichiarato che l’attaccante non sarebbe tra le prime scelte del Milan in caso di acquisto. La discussione si è concentrata sulle possibilità di mercato e sulle preferenze dei rossoneri per il ruolo di prima punta.

Da tempo il Milan cerca una punta per la prossima stagione. Negli ultimi mesi, sono tantissimi i nomi di attaccanti accostati al club di Via Aldo Rossi. Uno di questi gioca in Serie A, precisamente alla Fiorentina. Parliamo, ovviamente, di Moise Kean considerato da Massimiliano Allegri uno dei preferiti per quel ruolo. A parlare di questa possibile trattativa estiva anche l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ospite ai microfoni di 'Radio Firenze Viola'. Ecco, di seguito, le sue parole su Kean-Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato, Di Marzio su Kean: “Non credo sia al primo posto della lista del Milan” Articoli correlati Fiorentina, Vanoli: “Il pareggio credo sia giusto. Fagioli è da nazionale”. Ma non si ravvede su Kean trasformato in “panchinaro”ROMA – “È normale che un po’ di delusione ci sia, ma il risultato finale credo sia giusto. Zazzaroni shock: “Credo che a breve Furlani uscirà di scena dal Milan”, poi l’annuncio su KeanNelle ultime ore il nome di Moise Kean è tornato in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Tutto quello che riguarda Mercato Di Marzio su Kean Non credo sia... Temi più discussi: Mercato Juve, chi resta e chi parte: il punto con Di Marzio; Di Marzio: Inter sogna Palestra, molti più movimenti del 2025. E può ascoltare offerte per…; La Juventus ci prova per Spinazzola a parametro zero: la situazione; Di Marzio svela i piani della Juventus per l'estate: Lui è la prima scelta per la porta. Di Marzio: Vanoli? La società valuterà per ripartire con un nuovo progetto. Kean avrà mercatoIntervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Gianluca Di Marzio ha analizzato il momento della ... msn.com Che futuro per Kean? Di Marzio: Non so se andrà al Milan, ma avrà mercatoNel corso del suo intervento su Radio FirenzeViola, dove ha parlato del futuro di Paolo Vanoli e della panchina della Fiorentina, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato oggi ospite nei nostri ... firenzeviola.it BEFFA DAL MERCATO C'È L'ANNUNCIO DI MORETTO - facebook.com facebook La vite fragile. Come governare l’incertezza tra diritto, mercato e clima x.com