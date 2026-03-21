C’è un prete che urla fuori dal campo ma è l’allenatore travestito Il calcio a un giocatore e gli insulti | perché lo hanno squalificato di nuovo

Durante la partita tra Union Mulazzano e Galgagnano, l’allenatore dell’Union, travestito da sacerdote, ha urlato fuori dal campo e rivolto insulti a un giocatore, che ha portato alla sua nuova squalifica. Si tratta di Matteo Ciceri, che ha manifestato il suo disappunto in modo esplicito, probabilmente a causa di un episodio durante la gara. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.

Sarà stato il colletto troppo stretto, la scomodità dell’abito talare, fatto sta che nella testa di Matteo Ciceri, allenatore dell’Union Mulazzano, qualcosa deve essere andato storto durante la partita contro il Galgagnano. Ciceri era stato squalificato, non poteva sedere in panchina ma pur di esserci aveva studiato un piano secondo lui infallibile: vestirsi da prete e urlare ai suoi il da farsi, come fosse un tifoso un po’ particolare. Siamo nel campionato di Terza categoria, delegazione di Lodi. La partita contro l’Asd Galgagnano si è giocata lo scorso 26 ottobre. Ciceri non poteva mettere piede sul terreno di gioco fino al 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Open.online

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