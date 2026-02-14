Violenza nel calcio a 5 Aggressione all’arbitro Squalificato per due anni

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare per due anni la squadra under 21 della Scintilla 1945 dopo un episodio di violenza durante una partita di calcio a 5 contro il San Giovanni Valdarno, giocata il 7 febbraio alla palestra Pesenti di Cascina. Durante l'incontro, un arbitro è stato aggredito da alcuni giocatori, portando alla decisione di punire severamente il club. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra gli appassionati di sport locale.

PISA Stangata del giudice sportivo sulla squadra under 21 di calcio a 5 della Scintilla 1945 dopo la partita contro il San Giovanni Valdarno disputata alla palestra del Pesenti di Cascina il 7 febbraio scorso. Provvedimenti disciplinari, si legge nel comunicato regionale numero 52 del 12 febbraio, assunti "in base alle risultanze degli atti ufficiali" dell'arbitro. Il giocatore Jacopo Fontana della Scintilla è stato squalificato per due anni, fino al 12 febbraio 2028. "A fine gara offendeva il direttore di gara – si legge nella motivazione – alla notifica del provvedimento lanciava con le mani e con violenza il pallone verso il direttore di gara che veniva colpito alla schiena provocandogli intenso dolore e mancanza di respiro per circa qualche secondo, oltre che continuare ad offenderlo.