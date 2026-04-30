Durante la partita tra due squadre giovanili che si è svolta il 30 aprile 2026 a Venaria, alcuni tifosi hanno aggredito i familiari di un’arbitra sedicenne. L’incidente si è verificato nel corso dell’incontro e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La sedicenne arbitra non è stata coinvolta direttamente nell’aggressione, ma è stata testimone di quanto avvenuto. La vicenda è attualmente al centro di indagini da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Tifosi aggrediscono i familiari di un'arbitra sedicenne durante Venaria-Torino il 30 aprile 2026.. L'episodio solleva questioni sulla sicurezza dei minori e sulla tutela delle giovani arbitre.. Durante l’incontro di calcio giovanile tra Venaria e Torino, avvenuto in questo giovedì 30 aprile 2026, una decisione arbitrale ha scatenato una violenta reazione da parte degli spettatori, colpendo i familiari di un’arbitra di soli sedici anni. Il momento di massima tensione si è verificato quando la giovane donna, impegnata a dirigere il match tra le ragazzine, ha fischiato un rigore. La decisione sul dischetto ha immediatamente rotto l’equilibrio della gara, provocando una reazione spropositata e aggressiva da parte dei tifosi presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio giovanile, violenza contro i parenti di un’arbitra sedicenne

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