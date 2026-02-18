Corsi di autodifesa nelle scuole contro la violenza giovanile | ok dal consiglio regionale

Il consiglio regionale della Liguria ha approvato i corsi di autodifesa nelle scuole, dopo che il tema ha suscitato forti discussioni tra i consiglieri. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni crescenti per la violenza tra i giovani, alimentate anche dagli ultimi episodi di cronaca nelle scuole liguri. Durante la seduta, alcuni rappresentanti hanno sottolineato come queste iniziative possano aiutare gli studenti a sentirsi più sicuri, mentre altri hanno criticato l’approccio, chiedendo soluzioni più ampie. La proposta prevede lezioni di autodifesa già a partire dal prossimo anno scolastico in alcune scuole della regione.

Approvato con i voti della maggioranza un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, contrario il centrosinistra I corsi di autodifesa nelle scuole sono stati al centro di un acceso dibattito che ha contrapposto maggioranza e opposizione durante l'ultima seduta del consiglio regionale della Liguria. Nella seduta di martedì 17 febbraio 2026, il consigliere di Fratelli d'Italia Gianmarco Medusei ha presentato un ordine del giorno per impegnare la giunta a richiedere all’ufficio scolastico regionale l'attivazione di percorsi strutturati di autodifesa di base e di primo soccorso nelle scuole, da svolgersi con personale qualificato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Sicurezza nelle scuole, introdotti i metal detector contro la violenza giovanile, Valditara e Piantedosi firmano la circolareIl governo ha deciso di mettere i metal detector nelle scuole per cercare di ridurre i casi di violenza tra i giovani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sicurezza a scuola, la Liguria propone corsi di autodifesa: approvato l'ordine del giorno in Regione; Un corso di autodifesa per chi frequenta la scuola; Corsi di autodifesa nelle scuole contro la violenza giovanile: ok dal consiglio regionale; Nuovi corsi gratuiti di autodifesa per le donne a Verona. Corsi di autodifesa nelle scuole contro la violenza giovanile: ok dal consiglio regionaleApprovato con i voti della maggioranza un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, contrario il centrosinistra ... genovatoday.it Sicurezza degli studenti, corsi di autodifesa nelle scuole. La proposta del consiglio regionaleGenova - Chiedere all'ufficio scolastico regionale di attivare nelle scuole della Liguria corsi di autodifesa e primo soccorso è la proposta votata dalla maggioranza in consiglio regionale oggi pome ... ilsecoloxix.it Studente ucciso, FdI propone corsi di autodifesa nelle scuole liguri x.com Dopo la tragica vicenda di La Spezia, che ha visto lo studente Youssef Abanoud accoltellato a morte in classe da un compagno, oggi in Consiglio Regionale si è discusso un ordine del giorno del centrodestra che propone di attivare corsi di autodifesa per i ra facebook