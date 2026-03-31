Joao Felix afferma di aver agito nel modo giusto per la sua carriera lasciando il Chelsea per l’Al-Nassr nella scorsa estate. Il calciatore ha dichiarato di aver fatto ciò che riteneva necessario senza fare riferimenti a motivazioni o opinioni personali. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui passaggi che l’hanno portato a cambiare squadra.

Breaking: Joao Felix crede di aver “fatto quello che dovevo fare” per la sua carriera lasciando il Chelsea per l’Al-Nassr la scorsa estate. Il 26enne si è unito all’Al-Nassr prima della stagione 2025-26 per una cifra di 30 milioni di euro dopo aver faticato a entrare nell’11 titolare del Chelsea sotto Enzo Maresca. Dopo un periodo iniziale in prestito con i Blues per la seconda metà della stagione 2022-23, Joao Felix si è unito allo Stamford Bridge in modo permanente la scorsa stagione. Tuttavia, il nazionale portoghese è stato ceduto in prestito al Milan lo scorso gennaio dopo aver segnato solo una volta in 12 presenze in Premier League nel 2024-25 e quattro volte in cinque partite di Conference League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ´Ho fatto quello che dovevo fare´ – Joao Felix insiste che l’uscita del Chelsea è stata la scelta giusta

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