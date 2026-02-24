calcio eccellenza la rondinella accelera e il grassina frena

La Rondinella vince una partita importante a causa delle assenze chiave e mantiene la leadership, mentre il Grassina rallenta con una sconfitta. La squadra di casa, nonostante le difficoltà, riesce a conquistare i tre punti sul campo della Sangiovannese, rafforzando la sua posizione in classifica. Nel frattempo, le inseguitrici non riescono a recuperare terreno, rallentando la corsa verso la vetta. Questa situazione cambia gli equilibri nel girone B.

L’ultimo turno nel girone B ha pesato come un macigno sulla classifica. Se la capolista Rondinella, nonostante gli infortuni, non ha smarrito l’identità espugnando il campo della Sangiovannese, le inseguitrici hanno perso il passo. Fino a pochi giorni fa il Grassina era l’ombra costante dei biancorossi, l’unica forza capace di tenere il fiato sul collo ai biancorossi. Tuttavia, la frenata casalinga contro l’Affrico non ha solo portato il distacco dalla vetta a 9 lunghezze, ma ha rievidenziato le difficoltà dei rossoverdi nel finalizzare. Pari che complica un inseguimento finora eroico, come pure quello della Sansovino, battuta in casa dalla Colligiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

