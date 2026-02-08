Oggi pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda, l’Asta Taverne cerca di reagire dopo la sconfitta con il Mazzola. Il mister Argilli ha chiesto ai suoi di mettere in campo tutta la grinta possibile per conquistare i tre punti contro l’Affrico. La partita inizia alle 14,30 e rappresenta un’occasione importante per uscire dalla zona rossa della classifica.

Oggi pomeriggio, al Bertoni dell’Acquacalda – fischio di inizio alle 14,30 – l’ Asta Taverne proverà a mettersi alle spalle il ko, di misura, con il Mazzola e conquistare, contro l’ Affrico, quei punti necessari a tirarsi fuori dalla zona rossa della graduatoria. "In settimana abbiamo lavorato bene – dice il tecnico arancioblù, Stefano Argilli (nella foto) – anche se con un po’ di pressione perché i risultati non stanno arrivando. La prestazione di domenica scorsa è stata positiva, ma non abbiamo raccolto niente e questo pesa. Ci stiamo allenando con qualità, ma adesso abbiamo bisogno di raccogliere: bisogna iniziare a muovere la classifica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Asta, c’è l’Affrico. Mister Argilli ordina: "Ora raccogliamo»

L'Asta Taverne ha annunciato l'esonero di Stefano Bartoli dopo la sconfitta contro la Baldaccio Bruni.

Stefano Argilli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Asta Calcio Eccellenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

