Alberto Biagini e la Cittadella Vis Modena continueranno la loro collaborazione anche per la prossima stagione, dopo che il rinnovo è stato annunciato ufficialmente dal club. La decisione arriva a poche ore dalla partita contro la squadra di Pistoia. Nel frattempo, si è concluso il rapporto tra Duzzi e Levizzano, che si sono separati. La notizia del rinnovo di Biagini viene comunicata in un momento di particolare attenzione per il calcio dilettanti.

Alberto Biagini e la Cittadella Vis Modena saranno ancora insieme per il terzo anno di fila. Il rinnovo, già nell’aria da settimane, è stato ufficializzato ieri dal club biancazzurro, alla viglia della super sfida di Pistoia. Per quanto riguarda mister Mattia Gori invece ancora tutto in stan by: se ne riparlerà a fine stagione. In Promozione il Castelnuovo e mister Marco Casagrandi, arrivato nel 2024, vanno avanti per il terzo anno di fila assieme al suo staff composto dal vice Nicola Salamone, dal preparatore dei portieri Simone Ferrari e dal preparatore atletico Davide Cavalieri. Nonostante il salto in Prima categoria si è invece chiuso il rapporto fra il ds Massimo Duzzi e il Levizzano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Biagini-Cittadella avanti. Duzzi-Levizzano, è addio

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