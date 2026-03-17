calcio dilettanti

Le prime due occasioni di promozione per i dilettanti modenesi si avvicinano, con incontri decisivi in programma nel girone di Terza ’A’. La Monari si prepara a disputare una partita importante, mentre altre squadre sono già in corsa per ottenere il salto di categoria. Le sfide sono attese nel prossimo fine settimana e coinvolgono varie formazioni della provincia.

Si avvicinano le prime due ’feste’ promozione per i dilettanti modenesi. In Terza ’A’ la Monari Nasi di mister Zanfi grazie alle 19esima vittoria in 25 giornate (4-0 sul Montefiorino con doppietta di Accursio e reti di Gisoldo e Gianaroli) ha aumentato ancora il distacco sul Magreta secondo (+14) e sugli Eagles terzi (+15), entrambe fermati sul pari, e così a 5 gare dalla fine è ormai solo questione di capire quando salteranno le bottiglie di champagne: la prima occasione è quella di domenica 22 a Castellarano in casa della Prignanese, quando con un successo la Monari Nasi (in foto Gisoldo) sarebbe promossa matematicamente in Seconda senza attendere gli impegni delle due rivali visto che anche mantenendo il +14 sarebbe irraggiungibile nelle ultime 4 gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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