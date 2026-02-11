Calcio Dilettanti Promozione Montombraro-Antonelli è addio Stasera si gioca | il programma
Questa sera si gioca la partita tra Montombraro e Antonelli, ma il clima è diverso dal solito. I due si sono separati di comune accordo, lasciando il team senza il loro allenatore. La squadra si prepara a scendere in campo senza il proprio tecnico, in un momento di incertezza.
Cambia un’altra panchina fra i dilettanti. In Promozione ’B’ ieri il Montombraro e il tecnico Stefano Antonelli (foto) si sono detti addio in modo consensuale. La decisione arriva non dopo una gara giocata, visto che domenica la formazione biancazzurra è stata fermata dalla nebbia che ha rinviato il match con La Pieve, ma era nell’aria dopo che nelle scorse settimane avevano già rassegnato le proprie dimissioni il dg Antonio Salvioli e il ds Nicolò Olivetti. L’allenamento di ieri sera è stato diretto dal presidente Maurizio Predieri che nella giornata di oggi dovrebbe scegliere il nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Nel calcio dilettantistico, l’atmosfera si scalda con la Coppa di Seconda, ospitata al San Paolo.
