Questa sera si gioca la partita tra Montombraro e Antonelli, ma il clima è diverso dal solito. I due si sono separati di comune accordo, lasciando il team senza il loro allenatore. La squadra si prepara a scendere in campo senza il proprio tecnico, in un momento di incertezza.

Cambia un’altra panchina fra i dilettanti. In Promozione ’B’ ieri il Montombraro e il tecnico Stefano Antonelli (foto) si sono detti addio in modo consensuale. La decisione arriva non dopo una gara giocata, visto che domenica la formazione biancazzurra è stata fermata dalla nebbia che ha rinviato il match con La Pieve, ma era nell’aria dopo che nelle scorse settimane avevano già rassegnato le proprie dimissioni il dg Antonio Salvioli e il ds Nicolò Olivetti. L’allenamento di ieri sera è stato diretto dal presidente Maurizio Predieri che nella giornata di oggi dovrebbe scegliere il nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti, Promozione. Montombraro-Antonelli, è addio. Stasera si gioca: il programma

Approfondimenti su Montombraro Antonelli

Nel calcio dilettantistico, l’atmosfera si scalda con la Coppa di Seconda, ospitata al San Paolo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Montombraro Antonelli

Argomenti discussi: Dilettanti - Promozione - Montombraro-La Pieve rinviata per nebbia. Che poi poco dopo se ne va...; Dilettanti – Promozione – Il Montombraro cambia: via mister Antonelli; Dilettanti - Promozione - Casta... castiga il Castelnuovo: la Sanmichelese si avvicina alla vetta; Dilettanti – Terza Categoria – Il Gioconda si arrende alla capolista Monari Nasi.

Calcio Dilettanti, Promozione. Montombraro-Antonelli, è addio. Stasera si gioca: il programmaCambia un’altra panchina fra i dilettanti. In Promozione ’B’ ieri il Montombraro e il tecnico Stefano Antonelli (foto) si ... sport.quotidiano.net

Calcio Dilettanti. La Coppa di Seconda al San Paolo. Montombraro, preso CussiniVa nella bacheca del San Paolo la Coppa di Seconda col 2-0 in finale a Fiorano sulla Villadoro, ma entrambe erano già ammesse alla fase regionale. Al 34’ la rimessa laterale di Rovatti scavalca Trenga ... ilrestodelcarlino.it

| ’À Giornata destinata a entrare negli annali del calcio dilettantistico sondriese: nella ventesima giornata del Girone V di Seconda Categoria, il portiere Erio Bolandrini è tornato in campo a 67 anni, durante Tiranese–Polisportiva - facebook.com facebook

Calcio, Dilettanti: France Sport, Valceresio e Aurora corsari in trasferta x.com