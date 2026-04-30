Calcio | Braga e Nottingham bene in Europa League spicca il Crystal Palace in Conference

Nella giornata di oggi si sono disputate le semifinali di Europa League e Conference League, dopo le partite di Champions League giocate nei giorni scorsi. Le squadre portoghesi e inglesi hanno ottenuto risultati positivi nelle rispettive competizioni europee, con il Braga e il Nottingham che hanno mostrato buon rendimento in Europa League. Nel frattempo, il Crystal Palace si è distinto nella Conference League.

Giornata dedicata alle semifinali per quanto riguarda le altre Coppe Europee. Ieri e martedì la Champions League, oggi spazio ad Europa League e Conference League. Nella seconda coppa per importanza spiccano i successi casalinghi del Braga, che batte per 2-1 il Friburgo (a segno il nostro Vincenzo Grifo), e del Nottingham che la spunta nel derby inglese per 1-0 sull’Aston Villa con la rete di Wood. In Conference ancora Premier League, con il Crystal Palace che domina con lo Shakhtar, si impone per 3-1 e ipoteca il passaggio alla finale. Tensione altissima in Spagna tra Rayo Vallecano e Strasburgo: gli iberici la spuntano per 1-0. EUROPA...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio: Braga e Nottingham bene in Europa League, spicca il Crystal Palace in Conference Notizie correlate La Fiorentina saluta l'Europa: il 2-1 al Crystal Palace non basta, i viola sono fuori dalla Conference LeagueUna vittoria che non basta, una notte che resta impressa più per ciò che poteva essere che per ciò che è stato. Semifinali di Conference League, prima volta senza italiane: Crystal Palace il favoritoCracovia (Polonia) 29 aprile 2026 - Ne sono rimaste solo 4, quelle che si contenderanno la finale alla Red Bull Arena di Lipsia per decidere la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Europa League, le probabili formazioni di Nottingham-Aston Villa e Braga-Friburgo; Le partite di oggi: via alle semifinali di Europa League e Conference; Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo semifinali di Europa League in tv e streaming; Il calendario delle partite di Europa League. Semifinali Europa League: il Braga vince e Taylor fa discutere, derby inglese al Nottingham ForestNelle sfide di andata, i portoghesi battono il Friburgo e Wood stende l'Aston Villa. Fa discutere la decisione dell'arbitro ... corrieredellosport.it Europa League: vincono di misura Braga e Nottingham Forest. I risultati finaliSi concludono i match delle semifinali di Europa League. Sfide combattute, con le qualificazioni totalmente aperte e che si decideranno nelle partite di ritorno. Vince 2-1 il Braga nel match casalingo ... ilovepalermocalcio.com Al City Ground, sulle sponde del fiume Trent, nella semifinale di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, stasera c'erano in campo tre coppe dei Campioni. E poi campionati, supercoppe europee, FA Cup, Charity Shields. Coppe dei campioni quell - facebook.com facebook Uefa Europa League - Il nostro viaggio #WeAreOne x.com