Alle semifinali di Conference League, per la prima volta, nessuna squadra italiana è ancora in corsa. Quattro squadre si sfidano nella competizione, che si concluderà con la finale alla Red Bull Arena di Lipsia. La data dell’evento è il 29 aprile 2026 e le squadre rimaste si contendono il trofeo nella quinta edizione del torneo.

Cracovia (Polonia) 29 aprile 2026 - Ne sono rimaste solo 4, quelle che si contenderanno la finale alla Red Bull Arena di Lipsia per decidere la vincitrice della quinta edizione di Conference League. Per la prima volta nella storia della competizione con ci saranno italiane in semifinale: l’ultima eliminata la Fiorentina, battuta dal Crystal Palace. Insieme agli inglesi ci saranno lo Shakhtar Donetsk, avversario proprio dei londinesi, mentre una tra Strasburgo e Rayo Vallecano è l'altra potenziale finalista. Shakhtar Donetsk-Crystal Palace. Si comincerà dalla Polonia con la sfida sul campo neutro di Cracovia tra Shakhtar Donestsk e Crystal Palace.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Semifinali di Conference League, prima volta senza italiane: Crystal Palace il favorito

Notizie correlate

Crystal Palace-Zrinjski Mostar (Conference League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli inglesi vincono senza subire gol?Il Crystal Palace pensava probabilmente di affrontare la gara di ritorno del play-off contro lo Zrinjski Mostar come una formalità o qualcosa di...

Crystal Palace-Zrinjski Mostar (Conference League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli inglesi vincono senza subire gol?Il Crystal Palace pensava probabilmente di affrontare la gara di ritorno del play-off contro lo Zrinjski Mostar come una formalità o qualcosa di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'intervista a Jean-Philippe Mateta: l'attaccante del Crystal Palace parla delle ambizioni in Conference League e dell'origine delle sue esultanze; Le partite di oggi: via alle semifinali di Europa League e Conference; Il calendario delle partite di Conference League; Al via le semifinali di Europa e Conference League.

Partite di andata delle semifinali di Europa e Conference League: dove vederle e tabelloni completiSemifinali di Europa League e Conference League 2025/2026: partite di andata, dove vederle e tabelloni completi. mam-e.it

Semifinali di Conference League, prima volta senza italiane: Crystal Palace il favoritoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

#ConferenceLeague, si giocano le gare di andata delle semifinali. Il programma x.com

I migliori 11 delle semifinali di Conference League per valori di mercato - facebook.com facebook