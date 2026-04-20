La Procura di Milano ha arrestato quattro persone e sequestrato 1,2 milioni di euro nell'ambito di un’indagine su un giro di escort di alta classe. L’inchiesta coinvolge clienti di varie categorie, tra cui calciatori e imprenditori, e si estende oltre i confini della città. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’attività illecita e le implicazioni per il mondo dello sport e dell’imprenditoria.

Quattro arresti e il sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro: è il primo bilancio di un’inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort di lusso che rischia di provocare un terremoto nel bel mondo del calcio e dell’imprenditoria, non solo milanese. I quattro arrestati, attivi nell’organizzazione di eventi della movida, sono stati posti ai domiciliari con l’accusa di aver «promosso un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi». In un comunicato della Procura di Milano si legge che le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giro di escort di lusso a Milano: calciatori e imprenditori tra i clienti. Quattro arresti e 1,2 milioni sequestrati

Giro di escort e serate esclusive a Milano: quattro arresti. Tra i clienti anche calciatori

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