Milano è al centro di un’indagine su un giro di escort di lusso e riciclaggio di denaro. Le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone tra clienti vip, calciatori e imprenditori. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi. Sono stati sequestrati beni e documenti che riguardano le attività illecite. L’indagine, ancora in corso, ha portato alla luce un sistema di gestione di denaro e servizi illegali.

Milano, 20 aprile 2026 – I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo nell'organizzazione di eventi della movida, "che ha promosso un'attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi". Prove schiaccianti . Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e sviluppate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, hanno consentito di acquisire un "numero considerevole di elementi di prova" nei confronti degli indagati, i quali avrebbero agito in concorso con altri partecipi dell'associazione, tra cui escort e addetti alle pubbliche relazioni, si legge nel comunicato della Procura della Repubblica di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano un giro di escort di lusso e di riciclaggio: fra i clienti vip calciatori e imprenditori, 4 arresti

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