La regione Calabria ha deciso di destinare 6 milioni di euro per sostenere programmi di dottorato che coinvolgono le imprese locali. I fondi, provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), sono destinati a finanziare attività di ricerca e formazione, con una scadenza fissata al 18 maggio 2026. Le risorse saranno utilizzate per promuovere collaborazioni tra università e aziende nella regione.

? Cosa sapere La Regione Calabria stanzia 6 milioni di euro per dottorati in rete con imprese.. I fondi Fesr finanziano ricerca e formazione entro la scadenza del 18 maggio 2026.. La Regione Calabria ha stanziato 6 milioni di euro per finanziare dottorati in rete che coinvolgeranno università, istituti Afam ed enti di ricerca insieme alle imprese, con scadenze fissate per il 18 maggio 2026 alle ore 14:00. Mentre il caffè si scalda nei bar di Catanzaro e le botteghe del territorio iniziano la giornata, nelle stanze della politica regionale si muovono i capitali per l’alta formazione. Non è solo burocrazia, è un tentativo di legare chi studia a chi produce, creando un ponte tra i libri universitari e il lavoro vero, quello che fa girare l’economia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 6 milioni per i dottorati, ricerca e imprese si uniscono

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