Sabato 11 aprile, presso il Centro Congressi Medioevo di Olgiate Comasco, è stato firmato un patto di gemellaggio tra le amministrazioni di Olgiate Comasco e Caccuri, unendole formalmente. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due comunità, segnando un momento di collaborazione tra Lombardia e Calabria. La firma ha creato un collegamento ufficiale tra le due città, consolidando un rapporto istituzionale tra le due regioni.

Sabato 11 aprile, il Centro Congressi Medioevo di Olgiate Comasco ha sancito un legame istituzionale tra la Lombardia e la Calabria attraverso la firma del patto di gemellaggio tra le amministrazioni di Olgiate Comasco e Caccuri. La cerimonia, che ha la partecipazione dei sindaci Simone Moretti e Luigi Quintieri insieme a diverse delegazioni di dipendenti e rappresentanti locali, è stata caratterizzata da una massiccia presenza di cittadini originari del territorio calabrese residenti nell’area lariana. Radici e identità: la forza della comunità lariana. L’evento non si è limitato a un mero passaggio burocratico tra le due amministrazioni. Centinaia di persone, appartenenti alla comunità di Caccuri ma stabilmente insediate nel territorio di Olgiate Comasco, hanno partecipato attivamente alla sottoscrizione del documento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia e Calabria si uniscono: nasce il ponte tra Olgiate e Caccuri

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