Cala dei Gabbiani e la Pelosa | le spiagge italiane migliori al mondo del 2026 sono in Sardegna

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classifica delle migliori spiagge al mondo del 2026 sono state inserite due località italiane, entrambe situate in Sardegna. Si tratta di Cala dei Gabbiani e della Pelosa, due spiagge che si distinguono per le loro caratteristiche e bellezze naturali. La lista, pubblicata di recente, include diversi posti rinomati a livello internazionale, con alcune eccellenze italiane che si sono fatte notare.

È stata rilasciata la classifica delle migliori spiagge al mondo del 2026 e in lista sono comparse anche delle italiane: sono entrambe in Sardegna e sembrano essere dei veri e propri paradisi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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