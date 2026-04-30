Cala dei Gabbiani e la Pelosa | le spiagge italiane migliori al mondo del 2026 sono in Sardegna
Nella classifica delle migliori spiagge al mondo del 2026 sono state inserite due località italiane, entrambe situate in Sardegna. Si tratta di Cala dei Gabbiani e della Pelosa, due spiagge che si distinguono per le loro caratteristiche e bellezze naturali. La lista, pubblicata di recente, include diversi posti rinomati a livello internazionale, con alcune eccellenze italiane che si sono fatte notare.
È stata rilasciata la classifica delle migliori spiagge al mondo del 2026 e in lista sono comparse anche delle italiane: sono entrambe in Sardegna e sembrano essere dei veri e propri paradisi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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