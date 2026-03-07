Le migliori caffetterie del mondo 2026 | ci sono anche due italiane

Nel 2026, le classifiche delle migliori caffetterie del mondo includono anche due italiane tra le prime posizioni. La lista di “World’s 100 Best Coffee Shop” presenta le tendenze più rilevanti del settore, che si sono affermate a livello internazionale. Queste caffetterie si distinguono per l’offerta e il successo globale, confermando l’interesse crescente per il caffè di qualità.

Quest'anno è stata rivelata al CoffeeFest Madrid 2026, e pubblicata online: nasce da un sistema di valutazione ibrido che attribuisce il 30% del punteggio ai voti degli utenti e il 70% al giudizio di una giuria composta da più di 800 esperti e professionisti del settore. Otto i parametri presi in esame: eccellenza del caffè, competenza del barista, servizio, innovazione, ambiente e atmosfera, sostenibilità, qualità della proposta food (anche salata che sempre più spesso accompagna il consumo di caffè) e di pasticceria, continuità nel tempo dell’offerta. Dopo un processo di selezione che ha coinvolto 15.000 locali, si è arrivati alla classifica finale che da un lato può sorprendere (diciamo delduere) gli appassionati italiani ma conferma il salto di qualità della bevanda, non più patrimonio esclusivamente italiano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

