Cagliari Atalanta 3-2 | doppiette per Mendy e Scamacca Borrelli nella ripresa regala il successo a Pisacane

Nel match tra Cagliari e Atalanta, la partita si è conclusa con un risultato di 3-2. Mendy e Scamacca hanno segnato due gol ciascuno, mentre Borrelli ha trovato la rete decisiva nella ripresa. Il gol di Borrelli ha permesso alla squadra di casa di ottenere i tre punti, mentre la partita è stata caratterizzata da diverse fasi di gioco e da un finale ricco di emozioni.

di Angelo Ciarletta Cagliari Atalanta finisce con un rocambolesco 3-2: doppiette per Mendy e Scamacca, Borrelli nella ripresa regala i tre punti a Pisacane. In una serata di calcio vibrante, il Cagliari supera l’Atalanta con un rocambolesco 3-2, regalando ai propri tifosi una vittoria epica. Il match, diretto dall’arbitro Juan Luca Sacchi, si è aperto con un ritmo forsennato. Già al primo minuto Paul Mendy ha sbloccato la gara con un’incornata precisa su cross di Michel Adopo. L’inizio shock dei bergamaschi è proseguito all’8?, quando lo stesso centravanti senegalese ha trovato il raddoppio grazie a una deviazione fortunosa che ha beffato Marco Carnesecchi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Atalanta 3-2: doppiette per Mendy e Scamacca, Borrelli nella ripresa regala il successo a Pisacane Notizie correlate Leggi anche: LIVE Alle 18.30 Cagliari-Atalanta, le ultime: Palladino con Scamacca dal 1'. Borrelli per Pisacane Pagelle Cagliari Atalanta: la favola di Mendy, Scamacca non basta alla Dea. I VOTICalciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; A Cagliari per ripartire: l’Atalanta si gioca le residue speranze d’Europa; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv: probabili formazioni. Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: pagato l’approccio disastrosoCagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: ai nerazzurri non basta la doppietta di Scamacca, fra le poche note liete della serata ... calcioatalanta.it Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: sogno Mendy, finale tutto di CaprileIl Cagliari vince 3-2 all'Unipol Domus contro l'Atalanta: doppietta da sogno per il giovane Mendy, ma strepitoso il finale di Caprile ... cagliaripad.it #Mendy, esordio col botto e Atalanta ko a Cagliari: gol dopo 16 secondi! Pisacane vede la luce x.com Cagliari-Atalanta è finita 3-2 per la squadra sarda. Fabio Pisacane vince sfida tra allenatori napoletani in panchina e vede il traguardo della salvezza, praticamente ad un passo. Gli orobici di Raffaele Palladino (napoletano di Mugnano, ndr.), invece, dicono - facebook.com facebook