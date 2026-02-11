A 81 anni ruba un’opera d’arte da una mostra allestita in piazza a San Benedetto Po | denunciato

A 81 anni ha preso un’opera d’arte all’interno di una mostra allestita in piazza a San Benedetto Po. La polizia lo ha individuato e denunciato per furto aggravato. L’anziano, senza precedenti, si è introdotto nel luogo e ha portato via un pezzo di valore, poi è stato fermato e ascoltato dagli agenti.

San Benedetto Po (Mantova), 11 febbraio 2026 –  A 81 anni ruba un’opera d’arte e viene denunciato per furto aggravato. L’episodio è avvenuto a San Benedetto Po e si è risolto in poche ore grazie carabinieri della Stazione di San Benedetto Po che, in meno di un giorno, sono riusciti a concludere un’indagine che all’inizio si palesava assai complessa. La denuncia del designer. Il 9 febbraio i carabinieri sono stati contattati da un 50nne del luogo, artista e designer, che ha denunciato il furto di una sua opera d’arte esposta all’interno della mostra allestita nel refettorio monastico in piazza Matilde di Canossa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Benedetto Po. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

