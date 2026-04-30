Nella giornata di controlli nelle città di Rho e Pero, la Polizia di Stato ha identificato complessivamente 337 persone. Durante l'operazione è stato individuato un cittadino cinese irregolare sul territorio. Le verifiche hanno interessato vari esercizi commerciali e aree pubbliche della zona, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle attività e delle persone presenti. Nessun altra irregolarità è stata segnalata in questa occasione.

? Cosa sapere Polizia di Stato identifica 337 persone e un cittadino cinese irregolare a Rho e Pero.. Il blitz coordinato da Paolo Catenaro ha prodotto 59 sanzioni per irregolarità nei trasporti.. Martedì mattina, tra le strade e le stazioni di Rho e Pero, la Polizia di Stato ha messo in campo un massiccio dispositivo di controllo che ha coinvolto 337 persone identificate e portato alla segnalazione di un cittadino cinese irregolare presso il Commissariato Rho Pero. L’operazione straordinaria, decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha trasformato il volto del territorio locale durante l’intera mattinata di martedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia alla legalità a Rho e Pero: 337 controlli e un irregolare

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