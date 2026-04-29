Nella giornata del 29 aprile 2026, sono stati effettuati controlli straordinari nelle aree di Rho e Pero, con sei posti di blocco e venti veicoli sottoposti a verifica. Durante l'operazione sono state fermate e identificate complessivamente 337 persone, tra cui un cittadino cinese irregolare sul territorio, che è stato accompagnato presso il Commissariato locale e indagato per violazione delle norme sull'immigrazione.

Rho (Milano) 29 aprile 2026 – Sei posti di blocco stradali e 20 auto controllate, 337 persone fermate e identificate di cui uno un cittadino cinese irregolare sul territorio, accompagnato al Commissariato Rho Pero e indagato per inosservanza al Testo Unico sull'immigrazione. Sono i risultati di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto a Rho e Pero, dalla Polizia di Stato nell'ambito dei servizi decisi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L 'attività che è stata coordinata dal Commissariato Rho Pero, era finalizzata al contrasto dello spaccio, alla riduzione del degrado e al ripristino delle condizioni di legalità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio e sicurezza pubblica, raffica di controlli straordinari Rho e Pero

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