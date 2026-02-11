La Robur si prepara a una partita fondamentale in trasferta contro il Cannara. La squadra di casa, che sulla carta sembra un avversario abbordabile, può invece creare problemi. I giocatori toscani vogliono vincere e mettere il tris, ma devono stare attenti alla trappola che il campo potrebbe riservare.

Davanti agli occhi della Robur c’è la trasferta di Cannara. Una partita che sulla carta può avere un solo finale, ma che nella realtà offre insidie che vanno oltre i numeri. Dopo due vittorie consecutive e la volontà di dare seguito al percorso, il rischio è quello di cedere qualcosina, inconsciamente, agli avversari affamati di punti, per la situazione di classifica disperata. Il momento del Cannara non è neanche negativissimo: dopo le 6 reti incassate a Grosseto, gli umbri hanno vinto il derby con il Sansepolcro e hanno pareggiato in casa del Montevarchi, rialzando timidamente la testa, dopo il tragico filotto, sportivamente parlando, di otto sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur è lanciata! Caccia del tris. Occhio però alla ‘trappola’ Cannara

La Robur torna a vincere e trova due successi di fila.

