Prezzi ’ritoccati’ del carburante Blitz nei distributori irregolari Prime sanzioni fino a 2mila euro

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in diverse stazioni di servizio, trovando prezzi del carburante alterati rispetto a quelli ufficiali. In particolare, a Firenze sono state identificate irregolarità in quattro punti vendita, con alcune stazioni che applicavano tariffe superiori a quelle consentite. Sono state emesse sanzioni che vanno fino a duemila euro, mentre ulteriori verifiche sono in corso per accertare eventuali altri casi di infrazione.

A Firenze scoperte irregolarità nei prezzi in quattro stazioni di servizio. La guardia di finanza prosegue la campagna straordinaria di controlli lungo le principali direttrici di traffico per monitorare la filiera distributiva in un periodo caratterizzato da una forte instabilità dei prezzi dei carburanti, a causa della guerra in Medio Oriente. Il comando provinciale delle fiamme gialle – guidato dal generale Enrico Blandini – durante l’azione di monitoraggio ha contestato stavolta a quattro distributori di non essere in regola rispetto all’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati al portale del ministero delle Imprese, ma anche alcune situazioni di difformità fra i prezzi esposti e quelli effettivamente praticati al momento dell’erogazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prezzi ’ritoccati’ del carburante. Blitz nei distributori irregolari. Prime sanzioni fino a 2mila euro Prezzi carburante, dopo taglio accise controlli a tappeto nei distributoriDopo il via libera di ieri del Cdm sul dl che prevede il taglio delle accise sul carburante, i ministri delle Imprese e del Made in Italy, sen. Benzinai, scattano le prime multe. Controlli a tappeto nei distributori: “Prezzi non comunicati”Ferrara, 4 aprile 2026 – Scattano le sanzioni fino a un massimo di 2mila euro contro i ‘furbetti del distributore’. Argomenti più discussi: Prezzi ’ritoccati’ del carburante. Blitz nei distributori irregolari. Prime sanzioni fino a 2mila euro; Prezzi carburanti: cali minimi nonostante le raccomandazioni del governo e 1 miliardo per il taglio accise; Caro benzina: aumenti fino al 29 per cento rispetto a tre mesi fa e l'Umbria è una delle regioni meno peggio. "I rischi sono quelli che i prezzi dei biglietti possono aumentare o alcuni voli possono essere cancellati nei prossimi mesi." #Giuricin #quartarepubblica - facebook.com facebook Rimangono alti i prezzi del gasolio in Italia. In Sicilia, dove i prezzi del diesel sono tra i più alti del Paese, gli automobilisti si dicono fortemente preoccupati. x.com