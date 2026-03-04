Polizia alla Motorizzazione Caccia ai furbetti della patente

Ieri mattina, alla Motorizzazione Civile, una squadra di circa dieci agenti di polizia stradale ha effettuato un controllo a sorpresa. L’intervento, iniziato poco prima delle 9, ha riguardato l’esame della patente e ha coinvolto la sezione di polizia giudiziaria. La verifica si è svolta nella sede di via Primo Maggio, con l’obiettivo di individuare eventuali irregolarità o furbetti del documento.

Esame della patente, alla Motorizzazione Civile ieri mattina è arrivata la polizia. Un controllo a sorpresa, con una decina di agenti della polizia stradale, la sezione di polizia giudiziaria, è iniziato poco prima delle 9 nella sede di via Primo Maggio. In programma c'erano gli esami di teoria per conseguire la patente B, per l'automobile. I candidati erano numerosi, soprattutto stranieri, di nazionalità bengalese e pachistana. Il controllo rientrerebbe in quelli a campione, eseguiti spesso dalla polizia per evitare che i candidati utilizzino trucchetti tecnologici per avere un aiuto esterno nella risposta delle domande.