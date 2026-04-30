Nella notte di giovedì, un incendio ha distrutto una Volkswagen Golf in via Messina a Cabras. Le fiamme hanno completamente avvolto l’auto, che è stata ridotta in cenere. Le forze dell’ordine stanno valutando la possibilità che si tratti di un episodio doloso, anche se le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

? Cosa sapere Incendio distrugge una Volkswagen Golf in via Messina a Cabras nella notte di giovedì.. Gli investigatori ipotizzano il dolo per il secondo incendio di auto in un mese.. Una Volkswagen Golf è andata completamente distrutta per un incendio scoppiato alle ore 01:00 di giovedì 30 aprile 2026 in via Messina, una stretta via periferica di Cabras situata tra la chiesa di Santa Maria e le acque dello stagno. Il silenzio della notte nel quartiere è stato interrotto dal crepitio delle fiamme, avvistate da alcuni residenti che hanno subito allertato i soccorsi vedendo il fuoco propagarsi sul veicolo di un uomo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto, impiegando circa trenta minuti per domare l’incendio, ma l’azione dei pompieri non è stata sufficiente a impedire la distruzione totale della berlina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cabras, Volkswagen ridotta in cenere: scatta l’ipotesi dolo

Notizie correlate

Incendio divora il mercato ortofrutticolo, distrutti sei camion: l'ipotesi del doloVERONA - Gravissimi sono i danni provocati dal vasto incendio divampato la notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile al mercato ortofrutticolo di...

Leggi anche: Polo logistico di Dolo, appoggio trasversale all'ipotesi di un nuovo casello autostradale