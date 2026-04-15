Incendio divora il mercato ortofrutticolo distrutti sei camion | l' ipotesi del dolo

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile si è sviluppato un incendio nel mercato ortofrutticolo di Verona. L’incendio ha causato la distruzione di sei camion e ingenti danni alle strutture circostanti. Le autorità stanno considerando l’ipotesi di un gesto doloso, anche se non sono state ancora fornite conferme ufficiali. La scena è stata rapidamente evacuata e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme.

VERONA - Gravissimi sono i danni provocati dal vasto incendio divampato la notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile al mercato ortofrutticolo di Verona, dove sei camion sono andati distrutti. Sull'origine del rogo sono in corso accertamenti, ma non viene esclusa l'ipotesi del dolo. Il rogo L'incendio è divampato poco dopo le 22 nell'area parcheggio di Veronamercato, il mercato ortofrutticolo del capoluogo scaligero, distruggendo sei camion della stessa azienda che opera al suo interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato ore per estinguere l'incendio ed evitare che si propagasse in altri settori.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio divora il mercato ortofrutticolo, distrutti sei camion: l'ipotesi del dolo Notizie correlate Incendio al centro sportivo Garbaglia di Fiumicino, distrutto il bar del campo: l’ipotesi del doloFiumicino, 31 marzo 2026 – Paura nella notte a Fiumicino, dove un incendio ha colpito il centro sportivo Piero Garbaglia, struttura comunale che... Incendio nella notte in un palazzo in Piazza Vittorio da Feltre: 18 intossicati, tra cui bambini, donne incinte, anziani e una persona disabile. «L'ipotesi del dolo»CHIRIGNAGO (MESTRE) - Un incendio è scoppiato nella notte di ieri, martedì 17 febbraio, in un palazzo di cinque piani in Piazza Vittorio da Feltre a... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Incendio divora 10 tonnellate di rifiuti di plastica, carta e legno: campionamenti per accertare l'eventuale rilascio di sostanze tossiche. Incendio divora il mercato ortofrutticolo, distrutti sei camion: l'ipotesi del doloVERONA - Gravissimi sono i danni provocati dal vasto incendio divampato la notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile al mercato ortofrutticolo di Verona, dove sei camion sono ... ilgazzettino.it Mercato ortofrutticolo in fiamme: furgoni distrutti nella notte a VeronaIncendio al Mercato ortofrutticolo di Verona: mezzi distrutti dalle fiamme che hanno illuminato a giorno il quadrante sud della città ... veronaoggi.it