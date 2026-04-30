Da oggi fino a martedì 12 maggio, i bus di Autolinee Toscane destinati al trasporto scolastico termineranno la loro corsa in via Redi, dove si trova il capolinea temporaneo. Le restrizioni al traffico in vigore nel centro cittadino hanno portato a questa modifica temporanea nel percorso, influenzando le corse dei mezzi pubblici che servono gli studenti della zona.

I bus Autolinee Toscane per il trasporto scolastico, da oggi fino a martedì 12 maggio, faranno capo in via Redi. Il provvedimento si è reso necessario a causa dei lavori di asfaltatura su via Vergheretana, ad opera di Publiacqua, il cui inizio è stato posticipato a oggi. Fino al 12 maggio, comunque fino a conclusione dell’intervento, sono stabilite le limitazioni al traffico già comunicate, con orario 8-19 e transito consentito ai residenti nella fascia oraria tra le 12 e le 13.30. Via Vergheretana: dal numero civico 20 a via del Camposanto), divieto di sosta h24, con rimozione forzata; divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e forze dell’ordine con accesso ai residenti nelle fasce orarie 12-12.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bus, capolinea in via Redi. Le limitazioni al traffico e il trasporto scolastico

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