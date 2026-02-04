Trasporto scolastico gratuito a Cesenatico | al via le iscrizioni per l' anno scolastico 2026-2027

Da lunedì 9 febbraio aprono le iscrizioni per il trasporto scolastico gratuito a Cesenatico. I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie possono già prenotare il servizio per l’anno scolastico 2026-2027. Le iscrizioni si fanno online o presso gli uffici comunali, e il servizio resta gratuito per tutti gli studenti residenti nel Comune.

Da lunedì 9 febbraio aprono le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico gratuito per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le Scuole dell'Infanzia, Elementari e Medie. L'amministrazione ha confermato la gratuità del servizio anche per l'anno.

