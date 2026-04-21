Avellino prorogate le limitazioni al traffico veicolare nella zona del plesso scolastico Regina Margherita-Leonardo Da Vinci
A Avellino, il Sub Commissario ha firmato un’ordinanza che proroga le restrizioni alla circolazione veicolare nei pressi del plesso scolastico “Regina Margherita”. La decisione riguarda la sperimentazione avviata in precedenza e interessa l’area attorno all’Istituto Comprensivo Perna-Alighieri. La misura rimarrà in vigore per un ulteriore periodo, con l’obiettivo di limitare il traffico nella zona del plesso scolastico.
Con ordinanza n. 2132026, firmata dal Sub Commissario Onofrio Vito Padovano, viene disposta la prosecuzione della sperimentazione relativa alle limitazioni della circolazione veicolare nell’area adiacente al plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Perna-Alighieri (plesso “Regina Margherita -.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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