Burnley ufficiale l’addio di Parker | risoluzione contrattuale per il tecnico Il comunicato

Il club di calcio ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con l’allenatore. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club, che ha fornito tutti i dettagli sulla separazione. Scott Parker non ricoprirà più il ruolo di tecnico della squadra, e il club ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto finora. La dirigenza ha inoltre indicato i prossimi passi per la gestione della squadra.

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