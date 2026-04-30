Burnley ufficiale l’addio di Parker | risoluzione contrattuale per il tecnico Il comunicato

Da calcionews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di calcio ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con l’allenatore. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club, che ha fornito tutti i dettagli sulla separazione. Scott Parker non ricoprirà più il ruolo di tecnico della squadra, e il club ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto finora. La dirigenza ha inoltre indicato i prossimi passi per la gestione della squadra.

Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Nico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema Conferenza stampa Di Francesco pre Pisa Lecce: «Camarda si è allenato poco ma può darci una mano, l’unico in dubbio è Pierotti» Gattuso Torino, occhio al clamoroso nome per la panchina: il futuro di D’Aversa è in bilico! Burnley, ufficiale l’addio di Parker: risoluzione contrattuale per il tecnico.🔗 Leggi su Calcionews24.com

burnley ufficiale l8217addio di parker risoluzione contrattuale per il tecnico il comunicato
© Calcionews24.com - Burnley, ufficiale l’addio di Parker: risoluzione contrattuale per il tecnico. Il comunicato

Notizie correlate

Ucraina, ufficiale la risoluzione consensuale con il commissario tecnico Rebrov: termina così l’avventura del tecnicoMercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma.

Leggi anche: Spalletti Juve, è ufficiale il rinnovo del tecnico bianconero fino al 2028! Il comunicato ufficiale

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Guardiola conferma l'assenza di Rodri contro il Burnley in Premier League per infortunio; Burnley-Manchester City: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

burnley ufficiale l addioDopo la retrocessione c'è l'addio: il Burnley esonera Scott ParkerIl Burnley esonera Parker prima della fine del campionato, la ferita per la deludente retrocessione ha reso la scelta più veloce ... derbyderbyderby.it

Premier League, ufficiale: cambia l'allenatoreDopo la retrocessione aritmetica in Championship, è arrivata anche la decisione di separarsi dall'allenatore. Il Burnley ha ufficializzato, attraverso un comunicato ufficiale, che Scott Parker non sar ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.