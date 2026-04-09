Claudio Bisio veste i panni del commissario Vasco Benassi nella nuova serie di Rai 1 Uno sbirro in Appennino | quattro puntate in prima serata a partire da oggi giovedì 9 aprile

Da amica.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa sera su Rai 1 va in onda la nuova serie intitolata Uno sbirro in Appennino, composta da quattro puntate trasmesse in prima serata. Claudio Bisio interpreta il ruolo del commissario Vasco Benassi, e la narrazione si concentra su una storia di mistero e di legami familiari ambientata nell’Appennino. La serie è stata programmata per essere trasmessa a partire da giovedì 9 aprile.

Una storia di mistero e legami familiari, in quattro puntate tutte in prima serata: su Rai 1, a partire da oggi, giovedì 9 aprile, va in onda Uno sbirro in Appennino. La serie, diretta da Renato De Maria con protagonista Claudio Bisio, è composta da otto episodi. Il primo, intitolato Delitto o pregiudizio?, è stato caricato su RaiPlay già da martedì 7. Anche gli altri, nelle prossime settimane, saranno poi disponibili in streaming, in diretta e on demand sulla piattaforma. Poliziesco e al tempo stesso racconto umano, Uno sbirro in Appennino è ambientata in un territorio finora poco esplorato dalla televisione italiana. In Uno sbirro in Appennino l’Appennino è il protagonista occulto. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Claudio Bisio veste i panni del commissario Vasco Benassi nella nuova serie di Rai 1 Uno sbirro in Appennino: quattro puntate in prima serata a partire da oggi, giovedì 9 aprile

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