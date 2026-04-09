Da questa sera su Rai 1 va in onda la nuova serie intitolata Uno sbirro in Appennino, composta da quattro puntate trasmesse in prima serata. Claudio Bisio interpreta il ruolo del commissario Vasco Benassi, e la narrazione si concentra su una storia di mistero e di legami familiari ambientata nell’Appennino. La serie è stata programmata per essere trasmessa a partire da giovedì 9 aprile.

Una storia di mistero e legami familiari, in quattro puntate tutte in prima serata: su Rai 1, a partire da oggi, giovedì 9 aprile, va in onda Uno sbirro in Appennino. La serie, diretta da Renato De Maria con protagonista Claudio Bisio, è composta da otto episodi. Il primo, intitolato Delitto o pregiudizio?, è stato caricato su RaiPlay già da martedì 7. Anche gli altri, nelle prossime settimane, saranno poi disponibili in streaming, in diretta e on demand sulla piattaforma. Poliziesco e al tempo stesso racconto umano, Uno sbirro in Appennino è ambientata in un territorio finora poco esplorato dalla televisione italiana. In Uno sbirro in Appennino l’Appennino è il protagonista occulto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Claudio Bisio veste i panni del commissario Vasco Benassi nella nuova serie di Rai 1 Uno sbirro in Appennino: quattro puntate in prima serata a partire da oggi, giovedì 9 aprile

“Uno sbirro in Appennino”, intervista a Claudio Bisio: “Vasco Benassi è stato scritto su di me. Soffro della sindrome dell’impostore, mi sento un miracolato ancora oggi”Dal 9 aprile su Raiuno andrà in onda “Uno sbirro in Appennino”, con Claudio Bisio protagonista, una storia che mescola giallo e introspezione emotiva...

Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici.

Temi più discussi: Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio torna su Rai 1: domani il debutto di Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio torna in divisa.

Uno sbirro in Appennino: anticipazioni prima puntata della nuova fiction con Claudio BisioUno sbirro in Appennino è la nuova serie che vede protagonista Claudio Bisio. L'attore veste i panni di un poliziotto sessantenne che viene trasferito in un ... filmpost.it

Claudio Bisio: «Divento uno sbirro che un po’ mi assomiglia»Strasera su Rai 1 parte la nuova serie Uno sbirro in Appennino con il comico nei panni del commissario Vasco Benassi.«Lui però è un dongiovanni e un padre mancato, mentre io...» ... famigliacristiana.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com