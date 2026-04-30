Buongiorno Guardia di Finanza | il blitz in diretta social mentre vendono borse e scarpe false a Catania

Un intervento della Guardia di Finanza si è svolto a Catania durante una diretta streaming, in cui venivano vendute borse e scarpe false. Le forze dell’ordine sono entrate in azione mentre gli operatori promuovevano i prodotti contraffatti online, interrompendo immediatamente l’attività. L’operazione ha portato al sequestro della merce e all’identificazione dei soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti o sui dettagli specifici dell’indagine.

A Catania la Guardia di Finanza è intervenuta durante una diretta streaming usata per vendere prodotti contraffatti. Nel magazzino del quartiere San Cristoforo sono stati sequestrati oltre 1.200 articoli falsi di marchi noti (Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Valentino) promossi online a prezzi ribassati e spediti dopo le live.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Blitz della Guardia di Finanza: smantellata rete online di falsi tra social, dirette e gruppi chiusiUna rete strutturata di vendita online di merce contraffatta, attiva da anni e radicata nel quartiere Giostra di Messina, è stata smantellata dalla... VIDEO | "Boutique del falso" sui social, la guardia di finanza interviene durante una diretta streamingI finanzieri del comando provinciale di Catania, nel corso di un'attività investigativa finalizzata al contrasto del "mercato del falso" e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Buongiorno dalla Guardia di Finanza. Il Sinafi evidenzia al Coge le criticità.; Buongiorno, Guardia di Finanza: il blitz in diretta social mentre vendono borse e scarpe false a Catania; Divisa e Social: Se l’AI trasforma un Buongiorno in divisa in un rischio per la sicurezza –; Procedimenti amministrativi, il Sinafi ribadisce al Co.Ge. la necessità del rispetto delle tempistiche. Buongiorno, Guardia di Finanza: il blitz in diretta social mentre vendono borse e scarpe false a CataniaA Catania la Guardia di Finanza è intervenuta durante una diretta streaming usata per vendere prodotti contraffatti ... fanpage.it Forte Prenestino, la Guardia di Finanza precisa: Nessuna tolleranza per illegalitàDopo le parole del generale Buratti sul centro sociale occupato di Centocelle e le reazioni di Fratelli d'Italia, interviene il comando con una nota di chiarimento ... romatoday.it BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA A CATANIA: SMANTELLATA “BOUTIQUE DEL FALSO” IN DIRETTA SOCIAL, SEQUESTRATI OLTRE 1.200 ARTICOLI CONTRAFFATTI CATANIA – Operazione contro il mercato del falso nel capoluogo etneo, dove i finanz - facebook.com facebook La Polizia e la Guardia di Finanza di #Bologna hanno effettuato un maxi sequestro di #criptovalute collegato alla vicenda 'Voltaiko'. x.com