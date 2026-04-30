Buon compleanno Internet | 40 anni fa la rete arrivò in Italia Ora arriva l' AI Siamo davvero pronti?

Il 30 aprile 1986 segna il debutto di Internet in Italia, un evento che ha rivoluzionato il modo di comunicare e di accedere alle informazioni. Quarant'anni dopo, il paese si prepara ad affrontare una nuova sfida rappresentata dall'intelligenza artificiale, una tecnologia che sta rapidamente entrando nella vita quotidiana. È un momento di riflessione sulla presenza e sull’evoluzione di queste innovazioni nel nostro tessuto sociale e tecnologico.

Oggi, 30 aprile 2026, l'Italia festeggia un compleanno che in pochi conosco davvero. Non è il compleanno di un re, di una canzone o di un'invenzione famosa come la pizza. È il compleanno di qualcosa che usi ogni giorno, probabilmente ogni ora, forse ogni minuto: Internet. Esattamente quarant'anni fa, nei laboratori del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, il Cnuce, per gli amici, partì un segnale che nessuno dei presenti capiva davvero cosa significasse. Era soltanto un "ping" verso un computer in Pennsylvania. Rispose dopo pochi millisecondi. In quell'istante, l'Italia era entrata in rete. Nessuna fanfara. Nessun discorso presidenziale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buon compleanno Internet: 40 anni fa la rete arrivò in Italia. Ora arriva l'AI. Siamo davvero pronti? IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate 40 anni di internet verso il domani, fra celebrazione e 'Futuro di Internet tra AI e Quantum'A 40 anni dal primo collegamento italiano a Internet, che ha segnato l'ingresso del Paese nella Rete globale, l'Istituto di informatica e telematica... Leggi anche: Quel clic di 40 anni fa che “accese” internet. “Non immaginavamo la portata dell’evento”