A circa un anno dalla morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta a Senigallia, il Tribunale ha deciso di riaprire il procedimento legale relativo al caso. La vittima, che aveva denunciato episodi di bullismo, si è tolta la vita nell’ottobre 2024. La decisione arriva in seguito a una richiesta di riesame presentata da parte delle autorità giudiziarie, che vogliono approfondire le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.

A oltre un anno dalla morte di Leonardo Calcina, 15 anni, avvenuta nell’ottobre 2024 a Senigallia, arriva la svolta: il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni ha riaperto il caso, accolto l’opposizione della famiglia e ordinato nuovi accertamenti, indicando anche quattro compagni di scuola come possibili soggetti da iscrivere nel registro degli indagati. Si tratta di una decisione che arriva dopo due richieste di archiviazione e una battaglia legale portata avanti dai genitori con l’avvocato Pia Perricci: "Provvedimento ineccepibile dove è stata ripercorsa tutta la vita di Leonardo, dal primo giorno di scuola nella nuova scuola, le violenze verbali che ha dovuto subire, gli insulti, gli atti persecutori, confermati sia da alcuni compagni che da alcuni genitori".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bullismo, suicida a 15 anni. Il Tribunale riapre il caso

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