Leonardo suicida a 15 anni riaperta l'inchiesta sul bullismo | C'è audio di una ragazza che lo insulta

La procura di Ancona ha deciso di riaprire l’inchiesta sul caso di Leonardo, il ragazzo di 15 anni che si è suicidato a Senigallia nell’ottobre 2024. La decisione arriva dopo un errore tecnico nella precedente fase dell’indagine. I genitori di Leonardo avevano accusato il bullismo come causa del gesto estremo, e ora gli investigatori stanno ascoltando anche un audio in cui si sente una ragazza insultarlo. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre si attende di capire se ci saranno nuove accuse o eventuali responsabilità.

