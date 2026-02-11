Leonardo suicida a 15 anni riaperta l'inchiesta sul bullismo | C'è audio di una ragazza che lo insulta
La procura di Ancona ha deciso di riaprire l’inchiesta sul caso di Leonardo, il ragazzo di 15 anni che si è suicidato a Senigallia nell’ottobre 2024. La decisione arriva dopo un errore tecnico nella precedente fase dell’indagine. I genitori di Leonardo avevano accusato il bullismo come causa del gesto estremo, e ora gli investigatori stanno ascoltando anche un audio in cui si sente una ragazza insultarlo. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre si attende di capire se ci saranno nuove accuse o eventuali responsabilità.
A causa di un vizio tecnico sarà riaperto il procedimento per istigazione al suicidio del 15enne Leonardo, studente di Senigallia che si è tolto la vita nell'ottobre 2024: secondo i genitori il giovane era vittima di bullismo a scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it
