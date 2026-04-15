Buen camino di Checco Zalone arriva su Netflix dopo il trionfo al botteghino

Dopo aver riscosso grande successo nelle sale italiane durante le festività natalizie, il film di Checco Zalone, Buen camino, sarà disponibile anche sulla piattaforma Netflix. La pellicola ha ottenuto una forte risposta dal pubblico nelle settimane di uscita, confermando la popolarità dell’attore e regista pugliese. La distribuzione su streaming segna un passo importante per il film, che ora potrà raggiungere un pubblico più ampio anche al di fuori delle sale cinematografiche.

Dopo aver dominato i botteghini italiani durante le feste natalizie, Buen camino di Checco Zalone è pronto a conquistare anche lo streaming. A poco più di quattro mesi dall’uscita in sala, il film sarà disponibile su Netflix dal 29 aprile 2026 per tutti gli abbonati alla piattaforma. Il lungometraggio, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film il 25 dicembre 2025, si è rivelato uno dei maggiori successi commerciali della storia del cinema italiano. Al 22 febbraio 2026 aveva già raggiunto i 76,3 milioni di euro di incassi, superando i 9,2 milioni di biglietti venduti. Un risultato straordinario, considerando che solo nei primi quattro giorni di programmazione dal 25 al 28 dicembre erano stati incassati quasi 27 milioni di euro.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Buen camino di Checco Zalone arriva su Netflix dopo il trionfo al botteghino BUEN CAMINO (2025) Trailer | Checco Zalone | Film Commedia Notizie correlate Buen Camino: arriva il remake spagnolo del film dei record di Checco ZaloneVenduti i diritti alla Spagna della commedia politicamente scorretta di Zalone, miglior incasso italiano di tutti i tempi; presto potrebbero... Pier Silvio, una "statua" a Checco Zalone nella sede Mediaset: l'incontro dopo 'Buen camino'L'attore e l'ad del gruppo (che comprende anche Medusa, società di distribuzione del film da record) hanno posato davanti a una gradita sorpresa Il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Buen Camino: arriva il remake spagnolo del film dei record di Checco Zalone; Checco Zalone alla conquista del mondo, il successo di ‘Buen camino’ non si ferma: la novità assoluta; Buen camino, il film dei record di Checco Zalone avrà un remake spagnolo; Buen Camino, annunciato il remake spagnolo del clamoroso successo di Checco Zalone!. Buen camino di Checco Zalone arriva su NetflixA poco più di quattro mesi di distanza dall'arrivo al cinema, il film italiano campione d'incassi arriva in streaming su Netflix. Buen camino di Checco Zalone sarà disponibile dal 29 aprile per tutt ... sorrisi.com Checco Zalone pronto a conquistare il mondo: il suo ‘Buen camino’ non si fermaDopo l’enorme successo al botteghino italiano, l’ultimo film dell’attore pugliese è pronto a superare anche i confini nazionali: scopriamo di più. libero.it Dopo il successo in Italia, Buen Camino avrà un remake spagnolo; trattative in corso anche per adattamenti in Francia e Germania. https://cinema.everyeye.it/notizie/buen-camino-annunciato-remake-spagnolo-clamoroso-successo-checco-zalone-871717.ht - facebook.com facebook La casa di produzione spagnola AF Films ha acquisito i diritti per il remake spagnolo di "Buen Camino", la commedia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. “Trattative avanzate per vendere i diritti di remake a Francia e Germania”. (Variety) x.com