La prova sulle strade dissestate In centro è slalom fra le buche Percorsi a ostacoli per pedoni e bici

A pochi passi dalle immagini più iconiche di Firenze, le strade del centro si presentano dissestate con buche e avvallamenti evidenti, creando difficoltà per automobilisti e pedoni. La presenza di buche e ostacoli rende complicato il passaggio sia per chi si sposta a piedi sia per chi usa la bicicletta, trasformando le vie più centrali in percorsi difficili da attraversare. La situazione si verifica in una zona nota per il suo patrimonio artistico e turistico.

di Antonio Passanese FIRENZE Nel cuore di Firenze, a pochi passi dalle cartoline perfette che ogni giorno fanno il giro del mondo, il terreno sotto i piedi racconta una storia diversa. Mentre lungo i viali si moltiplicano cantieri e interventi di riqualificazione (anche grazie ai lavori della tramvia), con marciapiedi rifatti e asfalti lisci, il centro storico sembra scivolare in secondo piano. Basta attraversarlo, dall’Oltrarno a Santa Croce, passando per Santa Maria Novella, San Lorenzo e l’area del Duomo, per accorgersi che il lastricato è ormai una trappola. Le pietre consumate dal tempo e dal traffico sono spaccate, sconnesse, spesso mancanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La prova sulle strade dissestate. In centro è slalom fra le buche. Percorsi a ostacoli per pedoni e bici Leggi anche: "Il mio slalom in bici nelle strade a pezzi fra buche profonde e asfalto sgretolato" Si può usare la bici al posto dell'auto a Palermo? Viaggio nelle piste ciclabili tra buche e percorsi a ostacoliDalla segnaletica sbiadita ai cordoli mancanti, fino alle macchine che invadono le corsie, Dossier svela lo stato di salute dei 50 chilometri... Temi più discussi: Parigi - Roubaix 2026: percorso e programma dell’Inferno del Nord · Ciclismo su strada; Stefano Albertini con MS Munaretto nel CIR Challenger 2026; In tre giorni si pedala da una delle città più famose del mondo fino al mare: ecco dove; Lancia Corse al Rally di Croazia a caccia di conferme nel Mondiale Rally WRC. Ds N°8, l'ammiraglia messa alla prova sulle strade europeeLa Ds N°8, ammiraglia 100% elettrica di Ds Automobiles, ha completato una serie di test su lunghe percorrenze autostradali in diversi paesi europei, dimostrando una reale capacità di coprire distanze ... ansa.it Meno traffico sulle strade, più percorsi ciclopedonali: ecco la viabilità del futuro in Valle CamonicaBreno (Brescia) - La Provincia di Brescia, i Comuni di Bienno, Breno, Lozio e Malegno e la Comunità Montana, rappresentata dall’assessore Giovanni Ghirardi, hanno approvato il protocollo d’intesa che ... ilgiorno.it Corso Ecm (5 crediti) Fad per infermieri: “Epatopatie: percorsi diagnostico-terapeutici nella medicina moderna”: Sulla piattagorma PharmaTarget è disponibile il corso Ecm Fad “Epatopatie: percorsi diagnostico-terapeutici nella medicina moderna”, attivo fino al - facebook.com facebook L'evento è dedicato allo sviluppo dei percorsi duali in alto apprendistato negli Its Academy x.com